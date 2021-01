Dupla com bolsa de delivery rouba R$ 37 mil em espécie

Porto Velho – Um homem de 33 anos foi roubado na tarde da quinta-feira (14), por dois bandidos que estavam em uma motocicleta e com uma bolsa de um aplicativo de entregas de comida. Segundo a vítima, os criminosos levaram R$ 37 mil em espécie ao ser abordado no cruzamento das Avenidas Imigrantes com Farquar, no bairro São Sebastião, zona Norte.

Ainda de acordo com relatos da vítima à Polícia Militar, ele saiu da empresa para fazer o depósito do dinheiro em uma agência bancária, quando foi abordado por dois homens em uma moto preta sem placa, com uma bolsa de um aplicativo de entregas de comida.

O carona sacou um revólver e anunciou o roubo, exigindo a mochila da vítima onde estava o malote com a quantia em dinheiro. Na fuga, a dupla pegou o malote e jogou a bolsa da vítima no meio da rua e fugiram.

Os policiais fizeram várias buscas para prender os bandidos, mas não os encontraram. A PM também suspeita que alguém que tinha conhecimento da operação bancária teria repassado informações aos criminosos.

Fonte: tudorondonia