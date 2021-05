Dupla de Stefani avança às semifinais do WTA de Saint Malo, na França

A dupla da brasileira Luisa Stefani com a norte-americana Hayley Carter avançou às semifinais WTA 125 de Malo (França), torneio em quadra de saibro, que serve de preparatório para o WTA 1000 de Roma, a partir do próximo domingo (9). Vitória convincente da parceria após a eliminação precoce, no último dia 30, na estreia do WTA 1000 de Madri. Stefani e Carter passaram de fase após superarem a alemã Vivian Heisen e a sueca Cornelia Listes, por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/4), em pouco mais de uma hora de partida.

“ No primeiro set fomos bem, apesar do frio e do vento. No segundo, deixamos elas entrarem no jogo e complicou um pouco mais. Mesmo assim, primeira vitória no saibro, o que é super positivo. Agora mais um jogo e, quanto mais no saibro, melhor para chegarmos firmes em Roma. Esse é o plano”, disse Stefani, 26 colocada no ranking mundial de duplas, em depoimento à assessoria de imprensa.

As próximas adversárias de Stefani e Carter serão a francesa Elixame Lechemia e a alemã Julia Wachaczyk, em dia e horário a serem definidos.

Via Agência Brasil