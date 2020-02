Durante bebedeira com amigo, homem é atacado a pauladas e fica agonizando

Kairo C. G., 46, foi atacado a pauladas durante bebedeira com um amigo na Avenida Campos Sales com Rua Madressilva, bairro Novo Horizonte, na zona Sul da capital de Rondônia. O crime aconteceu na quinta-feira (06).

O homem foi encontrado ao chão agonizando e com sinais de traumatismo craniano. Ainda conseguindo falar, ele disse para uma equipe da PM que tinha apenas caído sozinho no chão. Todavia, testemunhas afirmaram que um homem que bebia com ele teria sido o autor das agressões a pauladas e que fugiu após o crime.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital João Paulo II. O autor do crime não foi encontrado.

