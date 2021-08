Durante reunião com deputado Laerte Gomes, Idaron garante regulamentar sistema de alienação de gado em até 10 dias Autor da Lei, deputado Laerte Gomes reuniu representantes da Faperon, Idaron, Banco do Brasil e cooperativas de crédito

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) comprometeu-se em regulamentar em até 10 dias a Lei 5069 de 2021 de autoria do deputado estadual Laerte Gomes. O novo texto legal permite a alienação de gado bovino dos produtores nas operações de crédito nos bancos e cooperativas de crédito, desobrigando a apresentação de título de propriedade rural e avalista. Segundo Julio Cesar Peres Chaves, o sistema deve estar implementado em até 90 dias. Os prazos foram convencionados durante reunião nesta quarta-feira no gabinete do deputado Laerte Gomes e contou com presidente da Faperon, Hélio Dias; superintendente do Banco do Brasil, Jarbas Sampaio; diretor-executivo do Idaron, Licério Magalhães; diretor-executivo do Sicoob, Francisco Barbosa; presidente do Idaron, além do vereador Marcelo Lemos.

A Lei 5069 de 2021 inseriu a possibilidade de empréstimo alienando o rebanho no texto da Lei 982 de 2001 que regulamenta a atividade agrosilvopastoril em Rondônia. Na prática, o produtor, que hoje não possui a escritura da propriedade, poderá buscar empréstimo nos bancos oficiais e nas cooperativas de crédito oferecendo seu plantel como garantia até a quitação do financiamento. A ideia é pioneira e outros estados estão requerendo cópia para criar projeto semelhante, explicou o deputado Laerte Gomes. “Certamente essa modalidade movimentará a economia, e nossos produtores rurais poderão investir em tecnologia, melhoramento genético e produtividade”, acredita o parlamentar.

Laerte Gomes agradeceu o governador Marcos Rocha pela sanção do seu projeto e ao Idaron pela celeridade em criar e implementar o sistema de empréstimo em parceria com as agências bancárias e cooperativas de crédito.

Via ALE-RO