EBTT – Medida Provisória que reabre prazo pode ser editada nos próximos dias, confirma Ministério da Economia

No aguardo da sanção presidencial que pode acontecer nos próximos dias, o Ministério da Economia já está se preparando para edição da Medida Provisória – MP que reabre o prazo para que os professores do ex-Território de Rondônia possam optar pela carreira do EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico).

Em entrevista à Rádio Web Sindsef, o chefe da Digep informou em primeira mão, que em reunião nesta terça-feira (10/5), o Ministério da Economia orientou que a Digep comece a organizar a recepção dos documentos de requerimentos dos professores.

Mário Jorge enfatizou que a notícia é positiva. “Estamos em contato direto com o senador Marcos Rogério e com o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani para ficar atualizados das informações sobre a Medida Provisória do EBTT. Acreditamos que nos próximos dias teremos outras novidades. Enquanto isso, os professores já podem reunir a documentação necessária”, disse.

