Ederson e Gabriel Jesus se apresentam e completam grupo da Seleção na Granja Comary

O técnico Tite enfim tem seus 25 convocados reunidos na Granja Comary para a preparação para os próximos duelos nas eliminatórias. O goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus se apresentaram à seleção brasileira na manhã desta terça-feira, completando o grupo que trabalha desde a semana passada no CT em Teresópolis. Eles participaram da final da Liga dos Campeões no último sábado, ficando com o vice-campeonato com o Manchester City.

O técnico vem comandando treinamentos desde a última sexta-feira no campo da Granja, de olho nos confrontos pelas eliminatórias da América do Sul contra Equador, no dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, no dia 8, em Assunção. O time também trabalha já de olho na Copa América, que será realizada no Brasil a partir do dia 13 de junho.

Antes de Ederson e Gabriel Jesus, o último a se apresentar foi o zagueiro Thiago Silva, que chegou à Granja na noite de segunda-feira. Ele se juntou à seleção brasileira mesmo depois de sofrer uma lesão na coxa esquerda na final da Champions, justamente contra o Manchester City.

Thiago Silva não foi cortado da lista por uma opção da comissão técnica, em acordo com o zagueiro. Após receber os resultados dos exames realizados por Thiago ainda em Portugal, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, explicou o caso à comissão técnica, que optou por manter a convocação do jogador, visando sua recuperação para a Copa América. Rodrigo Caio, porém, foi convocado para ser uma opção principalmente para os jogos das eliminatórias.

Enquanto o grupo não ficava completo, participaram dos treinamentos até esta terça cinco jovens jogadores de Athletico-PR, Flamengo e Fluminense: os goleiros João Fernando (Flamengo, 20 anos) e Léo Linck (Athletico, 20 anos), o zagueiro Luan Patrick (Athletico, 19 anos), o meia Daniel Cabral (Flamengo, 19 anos) e o atacante Matheus Martins (Fluminense, 17 anos).

A seleção brasileira treina na Granja Comary até a próxima quarta-feira, quando embarca para Porto Alegre, onde realizará o primeiro compromisso na atual Data Fifa, diante do Equador, no Beira-Rio, no dia 4 de junho. Depois, viaja para Assunção, onde enfrentará o Paraguai, no Defensores del Chaco, no dia 8.

O Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo após quatro rodadas, com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos. Nos primeiros quatro jogos, a Seleção superou Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0).

Via Bruno Cassucci, Jorge Natan e Raphael Zarko – G1