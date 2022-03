Ednaldo Rodrigues é eleito presidente da CBF

Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF com 137 votos de presidentes de federações estaduais e clubes de futebol. Havia uma decisão da Justiça de Alagoas que impedia a realização da eleição, mas a CBF alegou que não foi intimada e seguiu com o pleito. Ednaldo, que foi candidato único, estava como interino e, agora, comandará a entidade até 2026.

Ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, ele ocupava o cargo de presidente da CBF de forma interina desde o afastamento de Rogério Caboclo, investigado por assédio moral e sexual.

Gols da rodada

Dentro de campo, o Atlético Mineiro venceu a Caldense por 2 a 0 e deu um grande passo para chegar à final em Minas Gerais.

Pelo Paulistão, o Bragantino venceu o Santo André por 1 a 0 e passou para as semifinais. Assim como o Palmeiras que bateu o Ituano por 2 a 0. Nesta quinta-feira, Corinthians e Guarani jogam na Neo Química Arena pra definir as semifinais do torneio.

No Gaúcho, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Inter, o Grêmio se classificou para a finalíssima. Na decisão, o tricolor vai pegar o Ypiranga, que passou pelo Brasil de Pelotas.

Nesta quinta-feira, a bola rola para a penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar. Com transmissão da Rádio Nacional, a seleção brasileira recebe o Chile, no Maracanã, a partir das 20h30. Os outros duelos desta quinta: Uruguai e Peru; Colômbia e Bolívia; e Paraguai e Equador.