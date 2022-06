Edwilson Negreiros solicita e Prefeitura de Porto Velho inicia serviço no Bairro Socialista

Porto Velho, RO – O vereador-presidente da Câmara Municipal de Porto Velho Edwilson Negreiros, do PSB, solicitou serviços de patrolamento e encascalhamento das ruas do Condomínio Dom Pedro II, com acesso pela via Osvaldo Ribeiro, Bairro Socialista, zona Leste da Capital.

A pasta responsável, no caos, a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), sob responsabilidade de Diego Andrade Lage, iniciou as diligências na região apontada por Negreiros.

Na local, há problemas de mobilidade e tráfego em decorrência do acúmulo de poças de lama e detritos, isto sem contar o lamaçal, especialmente no período chuvoso. “É uma cena catastrófica”, disse o edil.

Com a deflagração de resolução da celeuma, o vereador comentou:

“De fato, como sempre, as portas do Gabinete estão sempre abertas à sociedade da Capital a fim de que possamos intermediar as soluções exigidas e necessárias. Agradeço à Prefeitura de Porto Velho pela celeridade. Continuamos nosso serviço fiscalizando e zelando pela cidade e nossa população”, encerrou Negreiros.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA:

ANTES DO SERVIÇO:

DEPOIS DAS DILIGÊNCIAS:

Via Assessoria / Câmara-PVH