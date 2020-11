Eleições 2020: Hildon Chaves (PSDB) é reeleito prefeito de Porto Velho (RO)

Hildon Chaves (PSDB) foi reeleito neste domingo (29/11) prefeito de Porto Velho (RO) para os próximos quatro anos. Com 95,25% das urnas apuradas, ele tinha 54,60% dos votos válidos, contra 45,40% de Cristiane Lopes (PP), no segundo turno (veja a apuração completa).

Chaves, de 52 anos, é natural do Recife. É formado em direito e promotor do Ministério Público de Rondônia (MP-RO). Em 2013, deixou a carreira no MP. Em 2016, foi candidato a prefeito de Porto Velho e venceu no segundo turno.

O número representa 60% dos 95 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano.

Em duas das cidades — Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas no Rio de Janeiro –, a eleição está à espera da Justiça Eleitoral. Nelas, os candidatos mais votados estão “sub judice”, ou seja, tiveram as candidaturas indeferidas, mas recorreram da decisão e aguardam serem decretados vitoriosos.

No Amapá, acometido por um grave apagão, a capital, Macapá, onde pode haver segundo turno, ainda está com a situação indefinida. Devido aos problemas relacionados à falta de energia, o pleito na maior cidade do estado foi adiado e deve ser concluído antes de 27 de dezembro, em caso de segundo turno.

Metrópoles