Eleições: com disputa acirrada, David Almeida está na frente para a prefeitura de Manaus (AM)

Na capital do Amazonas a disputa do segundo turno para a prefeitura está acirrada. Com mais de 98% dos votos totalizados, o candidato David Almeida, do Avante, está com 51,19% contra 48,81 de Amazonino Mendes (Podemos).

David Almeida foi deputado estadual e também assumiu o governo do Amazonas em 2017 após o então governador, José Melo de Oliveira, e seu vice terem sido cassados por compra de votos na eleição de 2014. Ele disputa a prefeitura de Manaus contra outro ex-governador do estado, Amazonino Mendes.

Esta eleição foi marcada por uma tragédia pessoal para a vida de David. Um dia antes do pleito (28) a mãe do candidato, Rosa Almeida de 84 anos, morreu em decorrência do novo coronavírus. As campanhas dos dois candidatos suspenderam as atividades por luto.

Com informações de TSE e portal UOL