Eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Prazo para registro de chapas será de 16 a 19 de agosto

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO dará início na próxima semana, a mais um pleito eleitoral. Entre os dias 16 a 19 agosto, será o prazo para inscrição das chapas pretendes a disputar a gestão da Diretoria Executiva, Coordenações Regionais e Conselho Fiscal pelo triênio 2023-2025.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial nos horários: das 08h às 13h e das 14h às 17h ou por e-mail: [email protected]

Podem formar chapa para concorrer, servidores federais com mais de 6 meses de filiação, conforme preconiza o estatuto da entidade.

Uma Comissão Eleitoral composta por integrantes eleitos em assembleia, foi instalada na Sede Administrativa do Sindsef e está preparada para receber e orientar os filiados que pretendem participar da eleição com registro de chapa.

As eleições gerais do Sindsef ocorrerá no dia 30 de setembro de 2022, com locais de votação na sede do sindicato em Porto Velho, nas Coordenações Regionais e nos órgãos com acima de 200 filiados. Serão instaladas também, mesas coletoras itinerantes que percorrerão os órgãos com menos de 200 filiados e nos municípios com circunscrição às Coordenações Regionais.

No site do Sindsef, está disponível toda as informações e documentos necessários para o registro de chapas.

Assessoria