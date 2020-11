Eleições: Edimilson Rodrigues, do PSOL, é eleito prefeito de Belém (PA)

Com 98% dos votos apurados, o psolista vence com 51,76% contra o Delegado Eguchi, do Patriota

Com 98% das sessões eleitorais apuradas em Belém, capital do Pará, o cadidato Edimilson Rodrigues, que atualmente é deputado federal pelo PSOL, é projetado com o vencedor da eleição para prefeito. Ele havia ficado em primeiro lugar também no primeiro turno com XX dos votos, disputando o segundo turno contra o candidato Delegado Eguchi, do Patriotas.