Elenco de Pantanal testa positivo para Covid-19 e produção antecipa fim das gravações Com a nova onde de casos de Covid-19, diversos famosos não estão conseguindo escapar do vírus.

Segundo informações do Metrópoles, parte do elenco de Pantanal tiveram que dar uma pausa no trabalho após testarem positivo para a doença. Dira Paes, Marcos Palmeira, Jesuíta Barbosa e Gabriel Sater teriam sido os atores contaminados e seguem em isolamento pelo tempo determinado pelos protocolos de segurança.

O jornal O Globo revelou em primeira mão que a TV Globo decidiu antecipar em uma semana o fim das gravações da novela, no Mato Grosso do Sul, por conta do imprevisto. Em nota divulgada pelo veículo, a emissora informa:

Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas.

Além disso, também teriam constatado:

O nosso protocolo contempla diversos cenários para garantir a segurança de toda equipe envolvida nos trabalhos.

Ainda segundo o jornal, o protocolo para Covid-19 adotado nas gravações de Pantanal é rigoroso e segue regras estabelecidas durante e depois da pandemia. O elenco é dividido em núcleos testados antes de cada gravação, que acontecem em diferentes frentes. Em caso de algum resultado positivo no grupo, ele não grava e as demais filmagens do restante do elenco seguem o cronograma normal.

Metropóles com informações de O Globo e Estrelando