Elevação do nível do rio Jamari na RO-459 dificulta avanço da obra de construção da ponte

As fortes chuvas que atingiram a região do município de Alto Paraíso nos últimos dias ocasionaram o aumento do nível de águas do rio Jamari, localizado na Rodovia 459 (RO 459), no trecho entre Alto Paraíso e a BR-364 e têm dificultado o avanço da obra da construção da nova ponte de concreto.

Atualmente a travessia do rio é realizada por meio de uma balsa, que também foi obrigada a suspender os trabalhos, devido ao grande volume de água do rio.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, explica que a assinatura da ordem de serviço para o início da construção da ponte aconteceu no dia 8 de setembro de 2021. “Os trabalhos foram iniciados com mobilização de pessoal, equipamentos e materiais necessários para a instalação do canteiro de obras. Em aproximadamente 60 dias de execução, além dos serviços preliminares, foram iniciados os serviços de infraestrutura, que incluem a escavação para fundações (tubulões) em solo resistente. Com a chegada do Inverno Amazônico (período chuvoso), o nível do rio elevou-se rapidamente, fazendo com que a escavação e execução de alguns pontos fossem comprometidas. Contudo, as ferragens e concretagem das fundações dos pilares P3 e P4 já estão executadas”, enfatizou Rezende

Foram realizados alguns ajustes no projeto e orçamento da obra. “No início de janeiro de 2022, com início do exercício financeiro, a ordem de reinício foi emitida, a empresa está no local, porém novamente as fortes chuvas ocasionaram o aumento do nível da água dificultando o avanço da obra. Ressalto que a empresa vencedora do certame já executou diversas obras de pontes em Rondônia e não há histórico de atraso nas obras executadas e mesmo com os transtornos, a obra deverá ser entregue dentro prazo estipulado no contrato”, explicou Rezende.

Vale destacar que o cronograma da obra de construção da ponte não está atrasado e que a rodovia 457, que é o acesso a Alto Paraíso a BR-421 e ao município de Ariquemes e a RO-458, que dá aceso a Triunfo, estão em boas condições de trafegabilidade.

DER e Secom