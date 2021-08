Eliminatórias: Brasil encara Argentina, Chile e Peru a partir do dia 2

A seleção brasileira de futebol masculino terá pela frente a partir de 2 de setembro mais três jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Invicto na competição, o Brasil encara o Chile, sétimo colocado, em Santiago, pela nona rodada Três dias depois, no dia 5, haverá o confronto contra a Argentina, em São Paulo – duelo da sexta rodada seria em março, mas foi adiado em razão da pandemia – e no dia 9, em Recife, os brasileiros encaram os peruanos, em Recife, em embate pela 10ª rodada.

A convocação da seleção será na próxima sexta-feira (13), às 11h (horário de Brasília). A equipe brasileira segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, com seis vitórias, em seis jogos, totalizando 18 pontos. Em segundo lugar está a Argentina (12), seguida pelo Equador (9) e Uruguai (8). O Peru é o lanterna, com apenas quatro pontos.

Nas últimas duas rodadas, o escrete canarinho bateu o Equador e Paraguai. Já o Chile empatou duas vezes, contra Argentina e Bolívia. Além do 1 a 1 com os chilenos, os argentinos fecharam a última rodada com empate de 2 a 2 com a Colômbia.

Na última posição da tabela, os peruanos conquistaram sua primeira vitória nestas Eliminatórias exatamente na última rodada, quando bateram o Equador por 2 a 1.

02/09 – Chile x Brasil – horário indefinido – Estádio Nacional de Santiago

05/09 – Brasil x Argentina – 16h – Neo Química Arena

09/09 – Brasil x Peru – 21h30 – Arena Pernambuco

