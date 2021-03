Em ação conjunta PRF e PMRO apreendem 3 mil maços de cigarro contrabandeados

Produto, fabricado no exterior, é de consumo proibido no Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do estado de Rondônia (PMRO), em ação conjunta, na BR 319, município de Porto Velho, interceptaram um carregamento de cigarros contrabandeados em um veículo de transporte por aplicativo (FIAT/Palio Weekend). A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (29).

Durante a abordagem, os policiais localizaram 6 caixas contendo diversos pacotes de cigarro de comercialização proibida no país que eram transportadas por um homem (35 anos). Quando questionado sobre os ilícitos, o motorista do veículo informou que fora contratado para levar as caixas da capital rondoniense para o município de Humaitá/AM.

Após realizar o flagrante do condutor, a equipe policial se deslocou para a cidade amazonense com o intuito de identificar e localizar a proprietária da carga ilícita. Ao chegar ao referido município, as guarnições tiveram êxito na busca e realizaram a prisão, pelo crime de contrabando, da responsável pela compra dos cigarros ilegais, uma mulher de 42 anos que confessara já ter sido presa pelo mesmo crime.

No total, as equipes policiais apreenderam 3 mil maços de cigarros e encaminharam o passageiro, a proprietária, a carga e o veículo à Polícia judiciária de Humaitá.

Fonte: PRF RO