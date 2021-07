Em ação rápida, policiais militares recuperam moto e objetos furtados

Em Ariquemes/RO, a atuação dos policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) resultou na recuperação de veículo, televisor, notebook, tablete, bicicleta. Alguns dos objetos furtados foram recuperados minutos após o crime, os fatos ocorreram no domingo, 11 e na segunda-feira, 12. Em ambas as ações, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) contou com o apoio da comunidade que denunciou fatos suspeitos.

Objetos recuperados – Na manhã de domingo, 11, policiais militares estavam em atendimento de uma ocorrência de furto numa residência, no bairro Setor 01, quando neste mesmo período, a Polícia Militar recebeu uma denúncia, via ligação 190, que três pessoas em atitudes suspeitas estavam empurrando uma bicicleta e carregando uma embalagem de um televisor em direção a um barracão na avenida Capitão Sílvio.

Os policiais, ao averiguarem a denúncia, visualizaram um suspeito saindo do barracão, o qual ao perceber que seria abordado, saiu correndo. Ao ser alcançado e questionado sobre a fuga, ele dizia: “não peguei nenhuma TV”. E diante da suspeita, foi realizada a varredura no local e encontrada uma caixa de papelão contendo em seu interior um televisor marca Lg 43’’, dois frascos de perfume, um notebook da marca DELL, tablet marca Multilaser e uma bicicleta Lotus.

A bicicleta havia sido furtada de outra residência na madrugada deste mesmo dia, já os demais objetos são da residência que iniciou a ocorrência. Os outros suspeitos não foram localizados. Diante do flagrante, o indivíduo de 31 anos foi preso e os objetos apresentados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Veículo – Durante patrulhamento noturno pelo bairro El Dourado, nesta segunda 12, os policiais militares visualizaram uma motoneta jogada às margens da via como se estivesse abandonada. Na consulta veicular, constatou-se que a motoneta Honda Biz havia sido furtada. Diante dos fatos, o veículo foi entregue na Unisp para posteriormente ser restituído ao seu proprietário.

Via P5 do 7º BPM / soldado PM Dos Anjos