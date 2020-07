Em Alvorada do Oeste, deputado Laerte Gomes visita obras de pavimentação na Rua Eça de Queiroz

Na última sexta-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) cumpriu vários compromissos no município de Alvorada do Oeste. Acompanhado do prefeito Walter Silva (MDB), do vereador Mailson de Oliveira (MDB) e dos ex-secretários municipais de Planejamento, Cássio Pereiro e de Urbanismo, Rodrigo Costa, o deputado vistoriou as obras de asfaltamento em algumas ruas contempladas com o projeto de pavimentação da prefeitura.

“Estivemos na Rua Eça de Queiroz, travessia com a Rua Marechal Deodoro, no Bairro do Sesp, onde pude acompanhar uma obra de qualidade, executada com asfalto de concreto betuminoso usinado à quente, utilizado pela primeira vez em Alvorada e com emenda parlamentar no valor de R$ 2.300,000,00 milhões que coloquei para fazer 4 km de asfalto usinado”, explicou o presidente.

O parlamentar enfatizou que a equipe da prefeitura fez sua parte, elaborando o projeto, licitando a obra “que hoje está se tornando uma realidade para o município de Alvorada do Oeste”, frisou Laerte.

“Quero aproveitar esse momento para agradecer ao presidente por ter alocado esse recurso junto ao Governo do Estado, lembrando que uma contrapartida da nossa prefeitura e ressalta que, de fato, essa é uma obra de suma importância para nossa cidade, principalmente pela qualidade dos insumos que estão sendo utilizados para a concretização do nosso projeto de pavimentação. Alvorada, até hoje, não tinha recebido um asfalto dessa qualidade. O nosso povo agradece o empenho do presidente junto ao Governo de Rondônia”, declarou o prefeito Walter Silva.

Laerte Gomes agradeceu a população de Alvorada do Oeste que, segundo ele, “sempre nos apoiou para podermos trabalhar por esse município, onde já fui prefeito e por quem tem muito carinho, aliás, essa é uma obra que me deixa muito feliz pois beneficiará centenas e centenas de famílias. Meu muito obrigado a todos”, finalizou o presidente.

Por ALE-RO