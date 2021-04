Em Ariquemes, marido detona caminhonete que achava ser de amante da esposa

Um homem foi flagrado destruindo uma caminhonete que estava estacionada em frente a casa dele no final de semana, em Ariquemes (RO). De acordo com testemunhas, o rapaz teria tido um ataque de fúria após ver um homem dentro da residência com a esposa dele. As informações são do Cidade Alerta, da Record TV.

A esposa contou ao marido que o rapaz que estava com ela era apenas um massagista, mas o marido não aceitou a explicação. Furioso, ele pegou um pedaço de madeira e começou a quebrar a caminhonete que estava estacionada em frente a casa dele.

No entanto, a carro não era do suposto massagista. O veículo pertencia a uma pessoa que estava visitando o vizinho ao lado. A caminhonete teve vidros, para-brisa e espelhos quebrados. Outros objetos também foram danificados. A polícia foi acionada e o homem deve arcar com os prejuízos do veículo.