Em assembleia do SINDSEF-RO, empregados da Conab de Rondônia aprovam de forma virtual pauta do ACT 2020/2021

Na manhã desta segunda-feira (27), o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, realizou de forma virtual, Assembleia Geral Extraordinária com os empregados da Conab de Rondônia, que após leitura, aprovaram por unanimidade, a ata para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Sindsef/RO, Ildo Mussoi, com a participação dos diretores Abson Praxedes (Secretaria-Geral), Joana Darc Lima (Assuntos Jurídicos) e Francisco Torres/Pimpolho (Ex-Território).

Ao abordar a importância do ACT, o diretor Francisco Torres explicou que é uma ferramenta legal de negociação salarial e de outras condições de trabalho da categoria a ser negociado entre Governo e entidade sindical, nesse caso representada pela Fenadsef.

Na ocasião, os participantes elegeram o servidor Alexander Fleming, para representá-los como delegado na plenária nacional de negociações. “Mais do que novas conquistas, precisamos manter os direitos que já temos”, afirmou ele, resumindo a principal expectativa da categoria, que enfrentam resistências do Governo ainda com relação ao cumprimento de pendências do ACT 2019.

Considerando essas dificuldades de negociação junto ao Governo, o secretário-geral do Sindsef/RO, Abson Praxedes, reiterou o compromisso do sindicato com a categoria. “Não será o primeiro sinal negativo que nos fará ceder como entidade sindical. Se por acaso, nesse processo de negociação, a entidade perceber a pretensão do Governo em não fazer acordo ou de subtrair direitos da categoria, entramos com dissídio coletivo administrativo e até judicial se preciso for”, disse.

A diretora Joana Darc destacou a necessidade de reforçar a unidade da categoria neste momento para fortalecer a negociação em prol da aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e a garantia da permanência dos direitos adquiridos pelos empregados da Conab.

Encerrada a assembleia, foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião. O presidente do Sindsef/RO, Ildo Mussoi agradeceu a participação dos empregados da Conab e o empenho do delegado Alexander Fleming em mobilizar a categoria para a reunião em âmbito virtual.

Assessoria