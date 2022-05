Em assembleia do SINDSEF-RO, trabalhadores da Conab em Rondônia rejeitam mudança no plano de saúde

No Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, intermediou nesta quinta-feira (12/5), assembleia geral extraordinária dos trabalhadores da Conab em Rondônia para discutir e deliberar sobre a proposta de mudanças sobre o plano de autogestão por Recursos Humanos do Serviço de Assistência a Saúde – SAS, que foi rejeitada por unanimidade entre os participantes.

A assembleia também discutiu sobre o calendário de jornada de lutas em defesa das atividades da Conab e dos direitos dos empregados; e aprovou conceder delegação de poderes às entidades nacionais signatárias para ingressar com medidas judiciais em defesa dos direitos e interesses dos empregados da Conab.

Conduziram a assembleia, o delegado base do Sindsef/RO e representante da categoria no comando de luta, Alexander Fleming e o diretor do Sindsef, Wilton Marques (Secretaria de Agricultura e Assuntos Agrários) e diretora Eliete Azevedo (Secretaria Sociocultural e de Esportes).

