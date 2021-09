Em Brasília, bolsonaristas furam bloqueio da PM e invadem a Esplanada

Na noite de ontem, 6, bolsonaristas furaram o bloqueio da Polícia Militar em Brasília e invadiram a Esplanada dos Ministérios. O esquema de segurança do governo do Distrito Federal não permitia a entrada de veículos no local.

Os manifestantes e caminhoneiros estavam parados na altura da estação rodoviária, quando pressionaram os policiais militares para ultrapassar o bloqueio e conseguir acesso. O grupo chegou a retirar grades de segurança que foram colocadas ao longo da via.

Em um dos vídeos que mostra o momento e circula nas redes sociais, um dos manifestantes afirma que a Polícia Militar “não deu conta” e que eles iriam invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça, 7 de setembro.

Os manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegaram a debochar da Polícia Militar no protesto. Em outro vídeo que circula nas redes, é possível ver um policial sacar uma arma enquanto apoiadores do governo gritam ao fundo. Ele chega a pedir que parem de filmar a cena.

Apoiadores de Bolsonaro estão em Brasília para participar de um ato de 7 de setembro, convocado pelo próprio presidente.

© reprodução/Instagram/@brasilfedecovid