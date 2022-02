Em carta direcionada a Hildon Chaves, Vinícius Miguel pede desligamento da Prefeitura da Capital para disputar eleições

Porto Velho, RO – O professor universitário e advogado Vinícius Miguel, do Cidadania, se despediu em carta direcionada ao prefeito Hildon Chaves, do PSDB, e seu estafe.Encerra-se, portanto, uma parceria iniciada logo no início da segunda gestão tucana na Capital, com pouco mais de um ano de duração. A união ocorreu logo após o fim do primeiro turno das eleições de 2020, quando Miguel findou em terceiro lugar e hipotecou seu apoio a Chaves para a etapa seguinte do pleito. O mandatário do Palácio Tancredo Neves acabou “batendo” Cristiane Lopes e restou reconduzido ao Poder. A primeira incumbência na condição de gestor foi cuidar da Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD); em seguida, por conta de sua performance, foi destacado para a chefia da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), órgão estratégico da administração municipal.

A solicitação de desligamento apresentada pelo titular da pasta aponta objetivamente o motivo de sua saída prematura:

“Como intento disputar eleições, dentro dos ditames democráticos preciso me distanciar da honrosa missão que você me confiou”, anotou.

Em outra passagem, Miguel agradeceu a oportunidade que recebeu na administração Chaves, porque, em sua visão, é cobrado injustamente pela falta de experiência.

O secretário municipal relembrou que sua dedicação com “outros seres humanos engajados, cansados do mais do mesmo, me trouxe até aqui. Foram duas performances onde identifiquei afinidade do eleitorado com as minhas credenciais, com propostas sempre voltadas ao coletivo, buscando igualdade social, freando o desperdício de dinheiro público, rechaçando a corrupção e concedendo margem total à transparência”.

Em seguida, relembra que, a despeito das disputas e das respectivas boas colocações, ainda não alcançou a meta de chegar ao Executivo.

“Como titular de cargo Executivo ainda não foi possível”, acrescentou.

Ele destaca ainda em parte significativa de seu pronunciamento que Hildon Chaves enxergou seu potencial e concedeu uma oportunidade para colocar o efetivo ofício em organismos de governo em seu currículo. Encerra a passagem, no entanto, falando que fora cobrado injustamente pela imprensa.

“Mas você, caro amigo, Hildon, enxergou o potencial administrativo e me concedeu a oportunidade que tanto esperei. E agora passo a usufruir daquilo a que injustamente fui cobrado diuturnamente pela imprensa: a ausência de experiência, algo irreal, porém que precisava ser visto em escala municipal, em órgãos de gestão”, finalizou.

CONFIRA A ÍNTEGRA:

Ao excelentíssimo senhor prefeito Hildon de Lima Chaves,

Carta ao meu amigo,

Mensagem aberta aos colegas do secretariado

صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

Tradução: “Meus companheiros são como estrelas. Quem deles você segue, você será corretamente guiado” – Provérbio árabe

Caríssimo amigo Hildon, busquei palavras nos últimos dias que pudessem expressar da maneira mais clara possível a gratidão experimentada nesse ano – e um pouquinho mais –, trabalhando juntos na vida pública. Creio que talvez exista em algum vocabulário de países mundo afora a maneira correta de demonstrar meu intangível agradecimento à vossa pessoa. Talvez. Digo isso porque nem no nosso riquíssimo vernáculo pátrio é possível capinar algo que soe ao menos próximo da sensação que estou tentando descrever.

Não fui um aventureiro. Me preparei muito estudando e trabalhando para quando tivesse a oportunidade de representar, ainda que indiretamente, este povo maravilhoso de Porto Velho. Como nunca fui dado a conchavos nem conversas atravessadas, papo furado, e tantos atos comezinhos e já até banalizados na política, bem, até 2020 me uni a outros tantos despretensiosos a fim de chegar ao encargo representantivo.

A minha dedicação com esses outros seres humanos engajados, cansados do mais do mesmo, me trouxe até aqui. Foram duas performances onde identifiquei afinidade do eleitorado com as minhas credenciais, com propostas sempre voltadas ao coletivo, buscando igualdade social, freando o desperdício de dinheiro público, rechaçando a corrupção e concedendo margem total à transparência.

Como titular de cargo Executivo ainda não foi possível.

Mas você, caro amigo, Hildon, enxergou o potencial administrativo e me concedeu a oportunidade que tanto esperei.

E agora passo a usufruir daquilo a que injustamente fui cobrado diuturnamente pela imprensa: a ausência de experiência, algo irreal, porém que precisava ser visto em escala municipal, em órgãos de gestão.

E cá estou, com a missão cumprida, após enxugar a máquina e trabalhar como nunca. Muitas vezes, contra o relógio e por madrugadas adentro!

Agora, preciso me despedir, por ora, pois temos caminhos a trilhar.

Como não poderia ser surpresa, com dor no coração e peso da alma, me despeço.

Como intento disputar eleições, dentro dos ditames democráticos preciso me distanciar da honrosa missão que você me confiou.

Acredito que fiz tudo o que pude para contribuir com a sua gestão e com a sociedade portovelhense no decorrer deste período.

Fechamos uma etapa e novos ciclos se iniciam.

Como, mais uma vez, diziam os árabes: “maqtub” ou, “estava escrito”.

Por agora, meu agradecimento a cada um desse respeitoso time de secretários e secretárias que tanto colaborou e somou!

Muito obrigado, meu amigo Hildon.

Sou grato pela oportunidade, pelo espaço e por sua generosa amizade.

Até breve!

Vinicius Miguel