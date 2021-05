Em Costa Marques, governador Marcos Rocha destaca avanços por meio da aplicação de recursos próprios nos municípios

A responsabilidade com o recurso público, que tem resultado em obras estruturantes sendo executadas nos municípios com investimento do Governo de Rondônia, foi o principal tema da reunião realizada na noite de quarta-feira (26) pelo Poder Executivo com a população de Costa Marques.

O governador Marcos Rocha participou da reunião, acompanhado da secretária da Seas, Luana Rocha, do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), deputado estadual Alex Redano, e do prefeito Vagner Miranda, o Mirandão.

O governador falou ao público, composto especialmente por líderes religiosos, do orgulho que sente por Rondônia ser considerado um Estado transparente, pois foi feito um grande esforço para enxugar os gastos desnecessários com a máquina pública e com a economia alcançada foram criadas ações para investimentos nos 52 municípios, inclusive Costa Marques que será contemplada com 5,5 quilômetros de asfalto por meio do projeto “Tchau Poeira”, e ainda haverá iluminação e a construção do Portal na entrada da cidade que será pelo projeto “Governo na Cidade”. “O que nós queremos é trazer bençãos para a cidade em forma de obras”, afirma o governador. “Temos uma missão árdua, mas estamos aqui para somar e melhorar o que for preciso”, completou a secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha.”

O prefeito da cidade agradeceu pelos investimentos em Costa Marques. “Ficamos felizes de sermos contemplados com esses benefícios”.

O presidente da ALE destacou, que com a postura e as obras, o Governo de Rondônia nesta atual gestão está entrando para a história. Alex Redano reforçou ainda, que o feito inédito do Legislativo Estadual, de ter aprovado os projetos em uma única noite, recurso superior a R$ 800 milhões, fruto da economia feita, é reflexo do caráter e confiança no chefe do Poder Executivo.

“Temos conseguido muitos avanços, porque todos os nossos projetos são para beneficiar a população”, enfatiza o governador.

