Em Dia de Campo, prefeito Hildon Chaves participa de evento que contou com 250 produtores

Dia de Campo reuniu produtores de diversos segmentosTemas como a integração lavoura/pecuária, semi-confinamento e confinamento foram debatidos no evento Dia de Campo Sustennutri, no sábado (28), na fazenda Serra Verde. Presente, o prefeito Hildon Chaves reafirmou o compromisso da gestão municipal com o fomento ao setor produtivo. O Dia de Campo reuniu 250 produtores de diversos segmentos.

A Fazenda Serra Verde, localizada no quilômetro 45, na BR-364, saída para Rio Branco/AC, é parte do grupo Rovema voltada para o agronegócio, que inclui a indústria de produtos de nutrição animal Sustennutri.

Adélio Barofaldi, CEO do grupo, fez uma apresentação sobre tecnologias e investimentos e o modelo de negócios do grupo, destacando o fortalecimento da economia do estado.

Prefeito reafirmou o compromisso da gestão municipal com o fomento ao setor produtivoBarofaldi mostrou aos produtores de carne os avanços proporcionados pela genética, área em que o grupo investe há mais de 15 anos e as conquistas obtidas na pecuária. “Este Dia de Campo é para mostrar aos nossos parceiros o que estamos fazendo, porque a melhor faculdade do campo é a visitação. O modelo de negócio que implantamos é para fortalecer a economia do estado. Nele, todos ganham”, justificou.

FORÇA

O prefeito Hildon Chaves ressaltou a importância dos investimentos do setor privado e o apoio prestado pela Prefeitura: “Empresas como a Sustennutri, que produz ração animal, representam a força do agronegócio em Porto Velho. A cada dia que passa assistindo o florescimento de um verdadeiro ecossistema focado tanto na pecuária quanto na agricultura. A nossa paisagem está diferente e isto impacta diretamente na geração de emprego e renda”, afirmou.

Via Assessoria/Prefeitura