Em discurso na Câmara Federal, Coronel Chrisóstomo incentiva deputados a defender os brasileiros

O deputado rondoniense Coronel Chrisóstomo fez discurso inflamado no Plenário da Câmara Federal, ocasião em que comentou as manifestações ocorridas em Brasília no “7 de Setembro”. Ele exaltou a presença do povo, “que está aqui em Brasília pedindo pela liberdade e pelo direito de ir e vir”, mas ressaltou que é “preciso que os deputados deem suporte àquelas famílias”.

Coronel Chrisóstomo disse que as pessoas que ainda estão na capital federal quer a presença dos deputados, “afinal nós somos os representantes deste povo, e querem de todos nós a defesa do país”.

O deputado rondoniense reafirmou seu apoio ao presidente Bolsonaro, criticou o que ele considera como “desequilíbrio entre os poderes” e falou que é preciso garantir a liberdade de expressão plena de todos os brasileiros, “não só aqui nesta Casa, mas em todos os lugares”.

Chrisóstomo fez questão de falar que passou o dia todo ao lado “daquelas famílias que vieram de todos os cantos do Brasil” e que as manifestações demonstram que o povo está ao lado do presidente.

Via assessoria