Em dívida com veículos de comunicação, ex-agência do Governo de Rondônia propõe pagamentos em fundo judicial Uma petição foi apresentada à 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Empresa aguarda deliberação do Judiciário

Porto Velho, RO – A Minhagência Propaganda e Marketing Ltda ingressou com uma petição na 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho com intenção de resolver um imbróglio legal que hoje atinge por tabela maltratando muito diversas empresas de comunicação.

Essas empresas veiculavam publicidades institucionais do Estado de Rondônia através de tratativas intermediadas pela agência de publicidade.

Entretanto, o trabalho da agência de publicidade está sob questionamento, em procedimento judicial chancelado pelo Ministério Público e desde então os pagamentos devidos aos veículos de comunicação estão suspensos, embora os serviços tenham sido prestados e isto reconhecido pelas partes envolvidas na demanda, inclusive pelo Estado de Rondônia, que foi beneficiário das matérias veiculadas.

Agora a agência está sugerindo seja aberta uma conta judicial, na qual o Estado depositará os valores devidos, cabendo à agência, sob a supervisão do MP promover o pagamento, haja vista ser a única forma de atender a quem trabalhou e está sendo imerecidamente prejudicado.

Em suma, a intenção da Minha Agência é resolver suas pendências judiciais o mais rápido possível, preservando, com isso, as contas dos prestadores de serviço e resolvendo suas pendências com o Poder Judiciário de Rondônia. Isto, com anuência do autor da ação, o MP/RO.

O documento foi encartado aos autos na segunda quinzena de janeiro de 2022 e não há previsão para ser despachado pelo Juízo.

