Em documento direcionado ao mercado, Itaú reconhece dívida bilionária que sofreu interferência de Fux no CNJ; veja

Um documento direcionado aos acionistas e ao mercado, o Banco Itaú reconheceu o trânsito em julgado da ação bilionária que tramita no Tribunal de Justiça do Pará e que em setembro de 2020 motivou uma ordem de bloqueio no valor de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú e Itaú Corretora de Valores, pela juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que após emitir a ordem, foi alvo de uma série de alegações distorcidas, apresentadas pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, à Corregedoria de Justiça do TJPA e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A reclamação disciplinar motivou uma interferência altamente questionável do ministro Luiz Fux, que atuando como corregedor interino do CNJ, cassou a ordem de bloqueio da magistrada, ignorando os limites constitucionais impostos ao CNJ e a jurisprudência do STF. O caso começou a ser julgado em outubro de 2020 e após pedido de vistas, não voltou mais à pauta do Conselho.

O documento do Banco Itaú confirma que a instituição perdeu o processo e o transito em julgado, mas no relatório minimiza as perdas, alegando ser “provável” ter que pagar R$ 957.125,77 e considera “remota” a possibilidade de cumprir a determinação judicial, cujo valor total, segundo o banco, é de R$ 6.424.907.567,96. O processo tramita sob segredo de justiça a pedido do próprio Itaú.

No relatório do comunicado, o Itaú reconhece a condenação definitiva, assim como as perícias judiciais e a homologação dos valores e informa, parcialmente, que reclamações foram feitas à corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará e ao Conselho Nacional de Justiça, alegando ‘exceção de suspeição’’ e informou ainda ter depositado ‘o que entende ser devido’, no caso R$ 895.004,60.

A interferência

Na sessão que começou a ser julgada a reclamação contra a juíza, em 6 de outubro do ano passado (vídeo mais abaixo), Fux se portou com valentia, adjetivou a magistrada e após um pedido de vistas, não levou mais a reclamação à pauta, mantendo a juíza como suspeita, e o banco sem pagar o que deve.

Fica praticamente impossível acreditar que o banco escolheu o escritório do sobrinho de Barroso aleatoriamente. Também fica difícil aceitar que o CNJ, órgão responsável por avaliar conduta de magistrados e a organização da justiça, se preste a ser um mero puxadinho de banco caloteiro, contumaz devedor, habituado a não honrar compromissos com seus acionistas.

Abaixo, as alegações que foram feitas pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos. É importante observar que elas foram repetidas por Fux, quando levou o caso ao conhecimento dos demais conselheiros. As mesmas queixas foram apresentadas à Corregedoria do TJPA, que julgou improcedente e manteve a magistrada no processo, aguardando apenas o desfecho do julgamento no CNJ. Sabendo da ilegalidade de sua decisão, Fux vem se recusando a pautar a reclamação, enquanto o banco segue tentando afastar a juíza ou declara-la suspeita, para que o processo seja redistribuído e o banco consiga mais tempo de calote.

Matéria Original:

https://politico.painelpolitico.com/em-documento-direcionado-ao-mercado-itau-reconhece-divida-bilionaria-que-sofreu-interferencia-de-fux-no-cnj-veja/

Autor: Alan Alex, Painel Político