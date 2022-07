Em edição comemorativa, Prêmio MPRO de Jornalismo é lançado nesta segunda com categoria especial Memória Institucional

No mês em que celebra oficialmente quatro décadas de criação, o Ministério Público de Rondônia lança o 11º MPRO de Jornalismo, com o tema “Quarenta Anos de Atuação em Defesa da Sociedade”. Em uma edição comemorativa, o concurso trará, em caráter especial, a categoria Memória Institucional, além de outras quatro modalidades. O Edital nº 7/2022/PGJ, que regula a iniciativa, foi publicado nesta segunda-feira (4/7) no Diário Eletrônico da Instituição, estando disponível na Landing Page do 11º Prêmio.

O Prêmio MPRO de Jornalismo tem como objetivo estimular, divulgar e prestigiar matérias jornalísticas, englobando ações que envolvam as competências e atribuições constitucionais do Ministério Público do Estado de Rondônia, assim como a contribuição de suas áreas de atuação.

As inscrições para o concurso deverão ser realizadas no período de 15 de setembro de 2022 a 14 de outubro de 2022, em ambiente virtual, na página do prêmio. Poderão concorrer somente matérias publicadas ou veiculadas no período de 1º de novembro de 2021 até o último dia de inscrição. Cada profissional poderá participar com no máximo três trabalhos, que concorrerão nas categorias para as quais foram inscritos.

O 11º Prêmio MPRO de Jornalismo contemplará as categorias de webjornalismo; telejornalismo; fotojornalismo (fotografias publicadas em qualquer veículo – sites, jornais e revistas, dentro do tema proposto no edital) e cinegrafia (imagens cinematográficas, que compuserem reportagens de TV ou Webjornalismo dentro do tema proposto no regulamento). Para concorrer nestas duas últimas categorias, os profissionais deverão inscrever seus trabalhos, independentemente de a reportagem estar ou não inscrita em suas próprias categorias.

Novidade para este ano, a Categoria Especial Memória Institucional é destinada a matérias produzidas nas modalidades de tele e webjornalismo que revisitem atuações do passado com abordagem atual dos casos ou, ainda, que promovam o resgate da história da Instituição ao longo de seus 40 anos, através da sua memória, evolução e estruturação.

Estão credenciados a participar do concurso profissionais com reconhecida atuação em veículos de comunicação e que tenham trabalhos publicados em sites e televisão.

Premiação – O 11º Prêmio MPRO de Jornalismo concederá, ao todo, R$ 25 mil em prêmios, sendo R$ 5 mil para os vencedores de cada categoria, além de troféus e certificados para os 2º e 3º colocados.

O anúncio dos vencedores do 11º Prêmio MPRO de Jornalismo deverá ocorrer no mês de novembro, em data e local a serem definidos.

Comissão Julgadora – Presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, a Comissão Julgadora do concurso será formada por 15 integrantes, que serão distribuídos em grupos de três julgadores para cada categoria.

Compõem a comissão, para a categoria Webjornalismo, a Promotora de Justiça Conceição Forte Baena e as jornalistas Ana Clara Lages (MPT-14ª Região) e Luiza Archanjo (MPF/RO); para Telejornalismo, o Promotor de Justiça Roosevelt Queiroz Costa Júnior e as jornalistas Simone Norberto (TJRO) e Betânia Meireles; para Cinegrafia, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Eriberto Gomes Barroso, e os jornalistas Laelho Loyola (TJRO) e Marcela Ximenes; para Fotografia, o Promotor de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, e Ronaldo Nina (fotógrafo) e Eduardo Duarte (MP do Acre) e, ainda, para Memória Institucional, a Promotora de Justiça Édna Capeli da Silva Oliveira e os jornalistas Luís Alexandre Freitas (TRT-14 Região) e Maria Fábia Moraes Assumpção (Assessora de Comunicação do Governo de Alagoas).

O edital, regulamento e demais disposições sobre o Prêmio de Jornalismo estão disponíveis na página do concurso no endereço https://www.mpro.mp.br/premio-jornalismo. A comunicação da Comissão de Organização com os participantes, incluindo confirmação do recebimento dos trabalhos, será feita por e-mail. Desta forma, inscritos deverão autorizar em seus filtros antispam a recepção de mensagens da conta “@mpro.mp.br”.

Em caso de dúvida, o candidato inscrito também poderá fazer contato pelo telefone (69) 3216-3755.

MP-RO comunicação