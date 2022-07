Em encontro do PL, partido confirma pré-candidatura de Jaime Bagattoli ao Senado

Em encontro realizado em Vilhena na sexta-feira (15/07), o Partido Liberal confirmou o nome de Jaime Bagattoli para as eleições deste ano ao Senado. Presentes no evento, o pré-candidato ao Governo de Rondônia, o senador Marcos Rogério, entre outras lideranças do PL e de partidos aliados.

“Foi um grande evento. Mais do que um ato de lançamento de pré-candidatura, foi uma festa democrática com a união de todos os que acreditam na construção de um Estado melhor, com mais oportunidades e serviços públicos de qualidade”, destacou Marcos Rogério.

O pré-candidato ao Senado pelo PL, empresário Jaime Bagattoli, defendeu a união de esforços entre governos estaduais e federal para um maior avanço de setores estratégicos para o desenvolvimento do país, sobretudo o setor produtivo.

“É essencial que tenhamos nomes alinhados com o presidente Jair Bolsonaro para que o progresso chegue também aos Estados. Em Rondônia, defendemos candidatos ao Senado e a Governo que estejam dentro do mesmo projeto do Governo Federal, num alinhamento político e também ideológico”, ressaltou Bagattoli.

