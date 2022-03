Em entrevista, senador Marcos Rogério confirma que será candidato ao Governo de Rondônia Informação foi endossada pelo ex-senador Expedito Júnior. Congressista aguardava posição do Planalto para prosseguir seus planos políticos em 2022. Sem liderança ou Ministério, disputará pela chefia do Palácio Rio Madeira

Informação foi endossada pelo ex-senador Expedito Júnior. Congressista aguardava posição do Planalto para prosseguir seus planos políticos em 2022. Sem liderança ou Ministério, disputará pela chefia do Palácio Rio Madeira

Porto Velho, RO – O Rondônia Dinâmica conversou na manhã desta sexta-feira (18) com o ex-senador Expedito Júnior. Ele disse à redação que o congressista Marcos Rogério, do PL, confirmou que irá concorrer ao Governo de Rondônia.

A confirmação teria sido sacramentada em entrevista à Planalto FM 101, rádio de Ji-Paraná, em programa encabeçado pelo ex-deputado Euclides Maciel.

Até então, Rogério aguardava posição do governo federal sobre seus passos na política em 2022. Existia a possibilidade de o político assumir a liderança das diretrizes da União na Câmara Alta, ou, ainda, algum dos Ministérios da gestão Jair Bolsonaro, correligionário e presidente da República.

Com o Supremo (STF) sacramentando que o ex-governador Ivo Cassol, do Progressistas, não pode concorrer, Rogério “entra de cabeça” no jogo para fazer frente ao atual chefe do Executivo estadual, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, também aliado de Bolsonaro.

Ele foi questionado por um dos apresentadores sobre se a saíde de Cassol mudaria o panorama. O senador respondeu:

“Muda sim. Tenho andado nos municípios, e há muitos apelos para que a gente coloque nosso nome à pré-candiatura”.

E acrescentou:

“Com essa decisão tomada, o cenário muda. Basta você olhar as pesquisas eleitorais. Até então toda pesquisa apontavam o Ivo em primeiro lugar. […] Com a saída dele, hoje aparecem outros nomes”, anotou.

E encerrou:

“E eu hoje estou à frente do PL no Estado de Rondônia. Estou trabalhando junto com nosso time […] para prepara o partido para a sucessão estadual. E eu estou colocando meu nome também à disposição para uma pré-candidatura”.

rondoniadinamica