Em evento do PL, Marcos Rogério resolve anunciar diálogo com Jaime Bagatolli para disputa ao Senado

Em evento do PL, Marcos Rogério resolve anunciar diálogo com Jaime Bagatolli para disputa ao Senado

Dias depois de causar mal-estar entre com grupos bolsonaristas ao anunciar o apoio a pré-candidatura de Expedito Junior (PSD), o senador Marcos Rogério aproveitou o encontro do Partido Liberal (PL) neste sábado em Ji-Paraná para desfazer o “mal-entendido” e anunciar o diálogo com o pecuarista Jaime Bagatolli, um dos fortes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Rondônia. No evento, Bagatolli apareceu ao lado de Marcos Rogério e Expedito, e seu nome foi anunciado também como pré-candidato ao Senado pelo PL. Nessa esteira, Expedito Júnior larga em desvantagem, já que está filiado ao PSD, e Bagatolli, além da simpatia do bolsonarismo, é legítimo detentor da vaga pelo PL.

O encontro deste sábado serviu também para consolidar a pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O local do evento lotou de simpatizantes e lideranças de políticos que apoiam o projeto do parlamentar, a exemplo do deputado estadual Laerte Gomes, que levou centenas de pessoas ao encontro.

rondoniagora