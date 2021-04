Em Ji-Paraná/RO, homem é preso portando pistola e espingarda calibre 12

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná, em fiscalização na BR 364, flagrou um homem de 39 anos portando ilegalmente duas armas de fogo. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (14).

Durante operação de policiamento de trânsito, policiais deram ordem de parada a um veículo de transporte de carga. Ao descer do veículo, o motorista apresentou nervosismo e, ao ser questionado sobre a presença de algum ilícito no interior do veículo, afirmou a existência de duas armas de fogo. Após realizar uma busca minuciosa, a equipe policial encontrou uma espingarda (calibre 12), uma pistola Beretta (calibre .22) e 19 munições. O condutor do veículo informou que não possuía documento legal que permite o porte do armamento e foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O infrator e o armamento foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Ji-Paraná.

Fonte: PRF