Em Ji-Paraná/RO, PRF apreende arma de fogo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná/RO, durante atividade de policiamento na BR 364, no final da tarde de segunda-feira (12), próximo ao km 352, encontrou uma pistola Taurus, calibre 9mm, modelo PT 111G2 C, com 16 munições, transportada por um homem em seu veículo particular. Por não ter autorização de porte, e sequer apresentar guia de trânsito do armamento, o motorista foi preso pelo delito do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Tanto o infrator quanto o seu armamento foram encaminhados à Polícia Civil de Rondônia.

As ações da PRF no “Coração de Rondônia” demonstram uma crescente no número de apreensões de armas de fogo dentro do Estado. Só no balanço deste primeiro semestre de 2021 (que logo será divulgado pela instituição), é possível ter a percepção das ações progressistas da polícia que, em apenas seis meses, duplicaram os números do ano passado.

Via PRF