Em jogo de falhas de lado a lado, Botafogo e Atlético-GO empatam

Em jogo de falhas de lado a lado, o Botafogo ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite deste domingo (24) no estádio Antônio Accioly, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo luta até o final e arranca empate: 1 a 1 com o Atlético-GO fora de casa. Time alvinegro ainda teve gol legal anulado pela arbitragem. pic.twitter.com/oGTcDmEHp9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2022

Com este resultado o Alvinegro ficou na 11ª posição da classificação com quatro pontos. Já o Dragão permanece na zona do rebaixamento, agora com dois pontos, na 17ª posição.

O placar foi aberto aos cinco minutos do segundo tempo. Diego Loureiro saiu errado no tiro de meta e a bola ficou nos pés do volante Marlon Freitas, que soltou um chute forte que terminou em frango do goleiro do Botafogo.

Se o Dragão abriu o placar em uma falha do Alvinegro, o empate do Botafogo saiu em vacilo da defesa do Atlético-GO. Já aos 50 minutos do segundo tempo, Saravia cruza e Leandro Barcia desvia para o gol de sua própria equipe.

Quem venceu neste domingo foi o Cuiabá, que bateu o Juventude por 1 a 0 graças a gol em cobrança de pênalti, já aos 38 minutos do segundo tempo, do veterano atacante Elton.

VITÓRIAAAAA 🔰😍 O Cuiabá venceu o Juventude e somou mais três pontos na Série A. Agora, o Dourado tem seis na tabela. Equipe auriverde volta a jogar na quarta-feira, contra o River Plate-URU, na Arena Pantanal, pela Sul-Americana. Comemora, torcedor! ⚽ Elton pic.twitter.com/bN74mCeqVZ — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 24, 2022

Via Agência Brasil