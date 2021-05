Em meio a colapso, Índia se torna 3º país com mais mortes por Covid-19

O segundo país mais populoso do mundo é o responsável por 26% de todas as mortes globais registradas nos últimos sete dias

A alta de casos da segunda onda da Covid-19 na Índia fez com que o país se tornasse, nesta segunda-feira (3/5), o terceiro do mundo com o maior número de mortes provocadas pela doença, ultrapassando o México, segundo dados do monitoramento da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, a Índia registrou 3.417 mortes pelo novo coronavírus, totalizando 218.959 desde o início da pandemia. Agora, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos (577.045) e do Brasil (407.639) em número de óbitos. Logo depois da Índia aparecem o México (217.233) e o Reino Unido (127.796).

Em relação ao número de casos, a Índia é o segundo país com mais registros. São 19.925.606. Os Estados Unidos permanecem no topo do ranking, com 32.422.234. O Brasil aparece em terceiro (com 14,7 milhões), seguido pela França (5,7 milhões) e Turquia (4,8 milhões).

Colapso na Índia

Os indianos enfrentam um colapso no sistema de saúde, com hospitais lotados e a falta de oxigênio para os pacientes que precisam de hospitalização.

Especialistas atribuem a explosão da segunda onda ao descumprimento de medidas que deveriam ser seguidas para evitar a transmissão do vírus, como o uso adequado de máscaras e o distanciamento social, e a lentidão no processo de vacinação no país com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Existe também a preocupação com a nova variante do vírus, com forte circulação no país.

