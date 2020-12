Em meio ao crescimento dos casos de Coronavírus, servidores da Saúde dançam ao som do ‘‘Meme do Caixão’’ para derrubar Fernando Máximo

Porto Velho, RO – Apesar do aumento exponencial dos casos de Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2), os servidores da Saúde encontraram tempo e disposição para violar as regras de distanciamento social a fim de dançar a música do “Meme do Caixão” em frente ao Palácio Rio Madeira.

A despeito de o ato mais significativo ter ocorrido nas dependência da sede do Poder Executivo estadual, a manifestação excursionou pela cidade desde o Hospital de Base.

A intenção é derrubar o secretário da pasta responsável pelo setor, o médico Fernando Máximo.

Além da queda do titular da Secretaria de Saúde (Sesau/RO), os funcionários públicos exigem também a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), além da incorporação de adicionar de insalubridade no contracheque da categoria.

Nesta quinta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 81.733

Casos ativos – 8.272 (10,12%)

Pacientes recuperados – 71.875 (87,94%)

Óbitos – 1.586 (1,94%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 209

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1

Pacientes internados na Rede Privada – 82

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45

Total de pacientes internados – 337

Testes Realizados – 260.864

Aguardando resultados do Lacen – 909