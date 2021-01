Em nota, Cremero-RO repudia declaração do prefeito de Ji-Paraná chamando médicos de ‘covardes’

Em nota oficial, o presidente do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, Dr. Robinson Machado, repudiou as declarações do prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca (MDB), que teria chamado médicos do Hospital Municipal de “covardes”, e agradeceu o apoio da população.

“Profissionais da saúde estão na linha de frente desta guerra contra o Coronavírus desde o primeiro momento, e várias vidas foram perdidas, na busca da recuperação dos contaminados.“, conta a nota.

Contexto

Numa live gravada em janeiro, o prefeito chama de “covardes” os médicos do Hospital Municipal que, em plena pandemia, estariam pedindo demissões. O vídeo viralizou em grupos no WhatsApp.

No vídeo, o líder jiparanaense promete revelar os nomes dos profissionais de saúde que, ao fugir da linha de frente do combate ao novo Coronavírus estariam, na opinião de Isaú, “estão cuspindo na cara do povo”.

Ao criticar duramente os médicos demissionários, Fonseca avisa que, justamente em virtude de o município de Ji-Paraná estar sob lei decretada estabelecendo calamidade pública, os pedidos de demissões não serão aceitos.

Leia na íntegra: