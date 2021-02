Em Pimenta Bueno (RO), PRF recupera dois veículos utilitários

Pimenta Bueno (RO), 03/02/2021 – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pimenta Bueno, em atividade ostensiva, identificou dois automóveis utilitários em situação de ocorrência criminal. Os flagrantes foram registrados nesta terça-feira (02).

Na primeira abordagem, realizada no período da tarde, um cidadão rondoniense, conduzindo uma caminhonete (FIAT/Toro), alugada no estado de Goiás, foi preso por furto. Em contato com a empresa locadora, os policiais foram informados de que o contrato estava vencido e o veículo não havia sido entregue na data combinada. A versão apresentada pelo detido foi de que ele não pretendia devolver o veículo; tinha planos de usar a caminhonete em Porto Velho/RO e depois vendê-la para quitar uma dívida que possui com terceiros.

Já no período noturno, o motorista de um veículo utilitário (FIAT/Strada) foi conduzido à Delegacia por crime de Receptação. O automóvel, que apresentava adulteração em sinais identificadores, foi adquirido em uma negociação na cidade de Ouro Preto do Oeste (RO).

Os veículos foram encaminhado à perícia da Polícia Civil para identificação e posterior devolução aos proprietários de origem.

Fonte: PRF