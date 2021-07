Em Porto Velho, 800 pessoas que tomaram 1ª dose da CoronaVac não retornaram para completar imunização

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho informou na manhã desta segunda-feira (5) que cerca de 800 pessoas que tomaram a 1ª dose da CoroVac ainda não retornaram para completar o processo de imunização contra a Covid-19, com a 2ª dose”. É muito importante tomar a segunda dose para concluir o esquema de vacinação. Sem a segunda dose você não estará imunizado”, explica a gerente do Departamento de Imunização, Elizeth Gomes.

No final de semana a Prefeitura informou que em torno de 5 mil pessoas, com idade a partir de 38 anos, foram vacinadas, três mil somente em um drive-thru realizado na Base Aérea. No sábado foram 1.500 no drive-trhu na sede da Prefeitura e mais os distritos de Nova Mutum, Abunã, Nazaré, Cujubim e Joana Darc, que receberam entre 200 e 300 doses de vacina.

Segundo dados do portal da transparência na manhã desta segunda-feira, Porto Velho já aplicou 217.070 imunizantes, sendo 166.538 com a 1ª dose, 47.834 com a 2ª dose e 2.698 da dose única da Janssen.

rondoniagora