Em Porto Velho, equipe de vacinadores vai atender comerciários no pátio do Atacadão Trabalhadores do comércio que moram nas proximidades serão atendidos das 8h às 14h

A ação itinerante faz parte do planejamento estratégico da PrefeituraNa próxima segunda-feira (23), uma equipe de vacinadores estará com um trailer estacionado no pátio do supermercado Atacadão, das 8h às 14h, para imunizar os colaboradores e trabalhadores do comércio nas áreas adjacentes, com aplicação de primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação itinerante faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura de Porto Velho no enfrentamento do coronavírus.

O trailer, totalmente adaptado, é fruto da parceria com a Defensoria Pública do Estado. A união de forças também faz parte das estratégias da gestão municipal, para alcançar o máximo de pessoas possível com a imunização. As equipes de vacinação são coordenadas pelo Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, ressalta que para a aplicação da primeira dose os comerciários precisam fazer o cadastro no aplicativo SASI, que apresenta uma aba específica para o cadastramento da categoria. “Nossa equipe está empenhada em contemplar uma quantidade expressiva de colaboradores do estabelecimento e, também, trabalhadores do comércio nas áreas próximas. A meta é facilitar a imunização para aqueles que, por algum motivo, não podem ir aos pontos de vacinação. Literalmente é a saúde indo até o público”, enfatizou.

Serão imunizados os colaboradores e trabalhadores do comércio nas áreas adjacentesNa próxima semana, a Semusa seguirá um cronograma específico para atuação da saúde itinerante em diferentes pontos da Capital.

SERVIÇO

Data: 23/08 (segunda-feira)

Local: Supermercado Atacadão

Horário: 8h às 14h

Endereço: Rodovia BR-364 – 7081, KM 3, bairro Lagoa

Público: Colaboradores do estabelecimento comercial e trabalhadores do comércio nas áreas adjacentes, com cadastro no SASI.

