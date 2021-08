Em Porto Velho, escolas municipais seguirão protocolos sanitários no retorno das aulas presenciais, que está marcado para segunda-feira (16) Decisão de mandar os filhos para as aulas presenciais ficou a critério dos pais e responsáveis

Um ambiente escolar diferente aguarda os estudantes da rede municipal de ensino. Com o retorno presencial marcado para a próxima segunda-feira (16), a Prefeitura de Porto Velho implementou todas as medidas sanitárias para proporcionar uma retomada segura das aulas.

Paralisadas há mais de um ano, em virtude da pandemia da Covid-19, o retorno gradual das atividades só foi possível graças ao avanço da vacinação e priorização dos professores pela Prefeitura, conforme a secretária municipal de educação, Gláucia Negreiros: “Aguardamos 10 dias após a aplicação da segunda dose aos professores. O retorno oficial será escalonado e, por isso, teremos acompanhamento diário nesta fase”, explica.

O município tem 141 escolas nas zonas urbana e rural, mas só 50% retornam com as aulas presenciais agora. Uma delas é a Escola Municipal Saul Bennesby, localizada no bairro Eletronorte, na zona sul de Porto Velho. A unidade passou por várias adaptações para receber os alunos.

O acompanhamento começa logo na entrada, com aferição de temperatura. Há uma pia para a lavagem das mãos, um totem com álcool em gel 70% e marcação no chão indicando o distanciamento. Nas salas de aula, o número de mesas foi reduzido e o mesmo aconteceu no refeitório, que receberá uma turma por vez nos intervalos e horário de alimentação.

A diretora da escola, Cristina Godoy, explica que a estratégia encontrada foi aplicar um rodízio entre os alunos para evitar aglomerações.

“Dividimos os estudantes em três grupos. O primeiro grupo virá quatro dias por semana à escola, enquanto o restante seguirá com as aulas remotas. Na semana seguinte, será a vez do segundo grupo e assim por diante. Essa foi a forma encontrada para que todos possam retornar com a devida segurança”, explica a gestora.

Eduardo Silva, pai de alunoA decisão de mandar os filhos para as aulas presenciais ficou a critério dos pais e responsáveis. Eduardo Silva é pai de um estudante e visitou a escola para conferir os protocolos de saúde antes do retorno do filho.

“Estamos mais tranquilos agora, pois víamos que nossas crianças sentiam falta da escola, dos professores e dos amigos. É possível ver que os protocolos estão corretos”, afirmou o pai.

Há muita expectativa, também, entre os professores. Lídia Mendonça ministra aula no 1º ano do Ensino Fundamental. Ela destaca a importância da sala de aula no processo de aprendizagem dos estudantes.

O retorno oficial das aulas será escalonado“A criança precisa de apoio presencial e da figura do professor nesse momento de alfabetização. O abraço ainda vai ter que esperar, mas o retorno delas à sala de aula já é um grande avanço”, avaliou a professora.

HISTÓRICO

Ainda em 2020, a Semed criou um plano de contingenciamento para o enfrentamento da Covid-19, que previa a conscientização da comunidade escolar.

Depois, foi criado um comitê de gestão e decisão para avaliar os riscos no âmbito educacional. A partir daí, a Prefeitura elaborou o plano de retorno das aulas presenciais.

Ao todo, mais de R$ 5 milhões foram aplicados na aquisição de álcool em gel, termômetros, tapetes sanitizantes, totens, protetores faciais, máscaras e sinalizações.

Via Assessoria/Prefeitura