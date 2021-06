Em Porto Velho, órgãos municipais não funcionam na quinta-feira (3)

A Prefeitura de Porto Velho informa que as repartições públicas municipais não funcionarão na quinta-feira (3) em razão do feriado religioso de Corpus Christi. Os serviços essenciais serão mantidos. O expediente voltará normalmente na sexta-feira.

Os serviços essenciais compreendem os atendimentos à saúde, limpeza urbana, obras, inspeção animal, fiscalização e segurança do trânsito.

Segundo o secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, não haverá prolongamento do feriado. “Os servidores públicos municipais já foram comunicados. Seguimos exemplos de outros municípios que adotaram o mesmo modelo neste momento em que há, ainda mais, a necessidade de ficar em casa, com a família”, justifica.

COMÉRCIO

A medida não interfere no funcionamento do comércio, uma vez que o Dia de Corpus Christi não está no rol dos feriados nacionais, conforme a Lei Federal nº 662 e, ainda, o parecer da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Rondônia (Fecomércio/RO). Os estabelecimentos e prestadores de serviços poderão funcionar normalmente, mas caberá o pagamento de horas extraordinárias de trabalho aos funcionários.

VACINAÇÃO

Atendimentos em unidades de saúde seguem normalmenteSegundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), na quinta-feira não haverá vacinação contra a Covid-19 nos pontos de atendimento.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os ambulatórios de especialidades (CAPS, CAPS Ad, CAPS I, CER, SAE, CIEVS, CRSM, Policlínica Rafael Vaz e Silva, CEM), as Unidades de Saúde de Urgência e Emergência 24 horas, UPAS Sul, Leste e Jaci-Paraná e Pronto Atendimentos Ana Adelaide e José Adelino e Call Center, que estão sob a responsabilidade da Semusa, manterão atendimento normal.

Também seguem sem alteração os trabalhos coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), que operam a limpeza pública.

Através da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), a operação nos serviços de drenagem, asfalto e tapa-buraco está mantida. Da mesma forma, o serviço de inspeção animal pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) acontecerá normalmente.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) manterá os serviços rotineiros.

Texto: Etiene Gonçalves

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)