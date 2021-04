Em Porto Velho/RO, PRF prende mulher com 5 tabletes de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho/RO, durante fiscalização na BR 364, interceptou um carregamento de maconha, transportado por uma jovem infratora de 24 anos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (29).

Ao abordar um táxi, a equipe policial reparou que uma passageira começou a ficar inquieta com o procedimento, fato que motivou uma fiscalização mais minuciosa. Após realizar buscas nas bagagens da jovem, 5 tijolos de maconha foram encontrados. Quando questionada sobre os ilícitos, informou que estava transportando as drogas para o irmão no distrito de Vista Alegre do Abunã/RO. No total, 2.12 kg da droga ilícita foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil de Porto Velho.

Via PRF