Em preparação para o Brasileiro Feminino, Barcelona é goleado pelo Sub-17 do Vilhenense

No próximo sábado 11 de junho, o Barcelona de Vilhena fará a sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 contra o Rio Branco, no Estádio Florestão, na capital acreana.

Nesta terça-feira, 07, poucos dias antes da estreia, o Barça fez um amistoso contra a equipe Sub-17 do Vilhenense que se prepara para a disputa do estadual da categoria e foi goleado. Os meninos do Leão balançaram as redes do Barça seis vezes, enquanto às meninas do Barcelona marcaram dois gols no Estádio Portal da Amazônia.

O placar elástico chamou a atenção de quem acompanhou o amistoso e com certeza acender uma luz de alerta no Barça. Afinal, falta menos de uma semana para a equipe entrar em campo em uma partida oficial.

Embora tenha ressaltado a força da equipe formada por garotos do sub-17, o treinador Alessandro Braga lamentou a queda de produção no segundo tempo quando a equipe tomou três gols e não conseguiu marcar nenhum.

Via Futebol do Norte