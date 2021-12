Em primeira mão – Reabertura do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico será nos próximos dias e por medida provisória Após reunião na Casa Civil, o senador Marcos Rogério, informou que a reabertura será feita via medida provisória.

A tão esperada reabertura de prazo para opção do EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) finalmente deve ocorrer nos próximos dias. Após reunião na Casa Civil, o senador Marcos Rogério, informou por vídeo, que a reabertura será feita via medida provisória.

Segundo o senador que é autor da indicação de decreto, a equipe jurídica do Palácio do Planalto e da Casa Civil entendem que não é possível a reabertura por decreto. Feito o apelo, ficou definido e acordado que o novo prazo será por medida provisória e deve ocorrer já nos próximos dias.

O presidente do Sindsef, Mário Jorge de Souza Oliveira recebeu a informação com bastante entusiasmo, pois existe, uma grande expectativa dos professores do Ex-Território, considerando tamanha injustiça praticada contra esses profissionais. “É importante destacar o apoio dos nossos representantes em defesa do EBTT, para minorar esse sofrimento e proporcionar um Natal de maior esperança e fraternidade entre todos filiados do Sindsef”, agradeceu o presidente o empenho de cada parlamentar.