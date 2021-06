Marcos Rogério recebe homenagem da Marinha do Brasil

Junto com outras autoridades, o senador participou da cerimônia de comemoração do 156º aniversário da Batalha Naval Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil

O líder do Democratas no Senado e vice-líder do Governo no Congresso, o senador Marcos Rogério, recebeu na manhã desta sexta-feira (11/06), uma comenda da Marinha em reconhecimento por sua atuação parlamentar no Congresso Nacional. Junto com outras autoridades, o senador participou da cerimônia de comemoração do 156º aniversário da Batalha Naval Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil. O parlamentar por Rondônia recebeu a comenda no grau de “grande oficial do quadro suplementar da ordem”.

Durante o evento, Marcos Rogério ressaltou o importante papel da Marinha do Brasil para o país e frisou que a dedicação, perseverança, respeito e profissionalismo de seus representantes cumprem papel indispensável para a proteção e o desenvolvimento nacional. “É uma honra para mim, como parlamentar do meu estado e do meu país, receber uma homenagem dessa magnitude. Isso só me motiva a continuar trabalhando duro e atuando com responsabilidade e coerência no Senado Federal”, destacou.

Outras condecorações

Ao longo de seu mandato Parlamentar, Marcos Rogério acumula outras condecorações e homenagens de diferentes órgãos e instituições.

São elas: Condecorações das polícias Federal e Civil, do Conselho Nacional do Ministério Público (Conamp), da Advocacia Geral da União (AGU), do Ministério da Infraestrutura, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da ANEINFRA, além do prêmio Palma de Ouro da Amazônia, Top Quality, e medalha de mérito legislativo concedido pela Assembleia Legislativa de Rondônia e de honra ao mérito pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Pesquisa de Ji-Paraná.

“Me sinto muito grato pelas Condecorações que já recebi até hoje em reconhecimento a minha atuação parlamentar. Isso me mostra que estou no caminho certo e me motiva a trabalhar cada vez mais por Rondônia e pelo Brasil”, ressaltou Marcos Rogério.