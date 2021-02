Em reunião virtual, Diretoria do SINDSEF-RO e chefia da DIGEP conversam sobre as demandas dos servidores do Ex-Território

A reunião realizada a convite do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO para a Chefia da Divisão de Pessoal do ex-Território Federal de Rondônia – DIGEP (antiga SAMP), ocorreu na manhã desta quinta-feira (11/02), por meio virtual e, de forma bastante esclarecedora, abordou sobre diversos temas que implicam nas demandas dos servidores federais.

O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, agradeceu a chefe da Digep, Rosana Botelho dos Santos e a servidora Sandra Maria Ferreira da Silva por terem atendido a solicitação do sindicato e ressaltou a importância do diálogo e da parceria entre as duas entidades, com o objetivo principal de manter os servidores informados com orientações oficiais e seguras. Mário Jorge destacou que conta com a participação técnica da Digep na capacitação que será realizada em breve com os funcionários do Sindsef/RO sobre as funcionalidades do Protocolo Digital.

Na oportunidade, Rosana e Sandra informaram sobre as dificuldades enfrentadas pelo órgão em responder a alta demanda de atendimentos, em virtude da redução significativa de servidores e agravada pelos desafios que estão surgindo diante da pandemia da Covid-19.

A reunião também contou com a participação dos diretores do Sindsef/RO, Francisco Torres (Ex-Território), Flávia Hiromi Takahashi (Assuntos Educacionais), Joana Darc dos Santos (Assuntos Jurídicos), Iracema Sena (Aposentados e Pensionistas), Anilce Pinheiro (Capital e Interior), Eliete Azevedo (Sociocultural e de Esporte), Abson Praxedes (Secretário-Geral), Pedro Vilson (Administração), Reneide Martins (Meio Ambiente), que fizeram perguntas e observações sobre questionamentos dos filiados.

Férias que não foram lançadas em folha

Sobre a situação de alguns servidores que não tiveram o pagamento de férias incluídos na folha de pagamento, a chefe da DIGEP, informou que a maioria dos casos, ocorreu devido o Estado de Rondônia ter enviado o comunicado de férias em cima do prazo para fechamento da folha e mesmo o órgão tende realizado uma força tarefa, não teve tempo hábil para o lançamento de todos os pagamentos de férias. Ela afirmou que os pagamentos serão resolvidos.

Atendimentos remotos

A Chefe destacou que a equipe da DIGEP tem desdobrado esforços para continuar atendendo às demandas e que atualmente, os servidores contam com a possibilidade de requerer os atendimentos virtualmente pelo Protocolo Digital e e-mails.

“Nosso atendimento mudou. Tudo mudou, a forma de comprovar vida, plano de saúde, requerimentos, tudo agora é digital. O que se pensava para um futuro daqui 10 anos, teve que ser imediato por causa da situação atípica da pandemia. Tivemos que mudar toda a forma de ver o trabalho. Tudo está próximo de todos nesse novo formato digital. Agora é a hora de um ajudar o outro”, afirmou Rosana Botelho ao confirmar a importância do sindicato como suporte dos servidores nesse novo cenário.

Assessoria