Em RO, PF cumpre mandado de busca e apreensão em casa de servidor dos Correios que se apropriava de encomendas

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 8, a operação Sem Destino cumprindo mandado de busca e apreensão contra funcionário dos Correios que teria se apropriado de encomenda, da qual teve posse em razão de seu emprego público.

Na casa do alvo foi localizado o celular desviado bem como diversos outros aparelhos celulares e eletrônicos.

A investigação se iniciou com o extravio de um aparelho celular no Centro de Distribuição dos Correios em Ji-Paraná. Após diligências, a polícia identificou que este aparelho estaria sendo utilizado por funcionário da empresa pública.

Além do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi determinado judicialmente a suspensão do exercício do emprego público do investigado, já que, conforme as investigações, este utiliza de seu emprego para cometimento de crime.

A operação, cujo nome faz referência à encomenda extraviada, a qual não encontrou seu destino correto, teve apoio do Setor de Segurança dos Correios.

