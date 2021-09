Em Rondônia, Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Independência Durante os cinco dias que contemplam o feriado, estão planejadas operações temáticas, comandos especializados e reforço do efetivo nas rodovias federais no Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia iniciou, nas primeiras horas de sexta-feira (03) a Operação Independência nas 8 rodovias federais do Estado e ao sul do Estado do Amazonas, com foco em ações de policiamento e fiscalização de trânsito, a fim de garantir a segurança e a fluidez de tráfego no feriado. A Operação encerrará às 23h59 da terça-feira (7).

Durante o feriado prolongado, a PRF priorizará as ações preventivas para a diminuição da violência no trânsito e de acidentes relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas associados à direção de veículos, às ultrapassagens proibidas e acidentes envolvendo motocicletas e ciclomotores. O planejamento faz parte de esforços para a redução da violência no trânsito.

Estão previstas operações temáticas e comandos especializados nas áreas de alcoolemia, uso de cinto de segurança e cadeirinha, manuseio de celular na direção de veículos, ultrapassagem em local proibido, velocidade incompatível, excesso de peso, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e documentação.

Ações de combate ao crime estarão presentes com fiscalizações específicas a automóveis, motocicletas e ônibus que circulam entre os estados, buscando promover a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais em Rondônia.

A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para garantir uma viagem segura:

– Faça uma revisão no veículo antes de viajar: verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso. O acostamento deve ser utilizado apenas para situações emergenciais;

– Jamais faça a mistura perigosa e criminosa que é dirigir sob efeito de álcool.

– Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

– Mantenha sempre os faróis ligados para que seu veículo fique mais visível aos demais condutores e pedestres;

– Lembre-se que o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo;

– Em caso de emergência e necessidade de apoio da PRF, ligue para o telefone de emergência 191.

RESTRIÇÃO AO TRÁFEGO

Durante o feriado, não haverá restrição de tráfego para veículos de carga nas rodovias federais.